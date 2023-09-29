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Алдонин считает, что в ЦСКА сделают выводы о работе Федотова, если команда не исправит результаты

Пока армейцы во второй половине таблицы.
29 сентября 2023 23:36
автор: Денис Владимиров

Бывший полузащитник московского ЦСКА Евгений Алдонин прокомментировал работу на посту главного тренера армейцев Владимира Федотова.

После девяти матчей в текущем розыгрыше РПЛ ЦСКА с 13 очками занимает девятое место в турнирной таблице.

«Потерял ли Федотов контроль над игрой команды? Отрыв от лидирующей группы небольшой. ЦСКА – управляемая команда, с характером и, безусловно, необходимо поправлять турнирное положение. Удастся – будет здорово, нет – руководство клуба сделает определённые выводы», – приводит слова Алдонина Metaratings.

В десятом туре чемпионата России ЦСКА на своём поле сыграет с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 30 сентября и начнётся в 19:00 мск.

источник: Metaratings.ru
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