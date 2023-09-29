Министр спорта Нигерии поддержал Осимхена в конфликте с «Наполи»

Министр спорта Нигерии Джон Оуэн Эно поддержал форварда итальянского «Наполи» Виктора Осимхена.

Ранее пресс-служба неаполитанцев опубликовала ролик, где посмеялась над нереализованном футболистом пенальти. Осимхена возмутил пост клуба в соцсетях. Сообщалось, что нападающий хотел подавать в суд на «Наполи».

«Мы прилагаем все усилия, чтобы лично связаться с Осимхеном, выяснить, в чём суть проблемы, и точно установить факты. Я также поддерживаю связь с министром иностранных дел и послом Нигерии в Италии. Мы стремимся к тому, чтобы нашим спортсменам оказывалось должное уважение и чтобы они не подвергались несправедливости и дискриминации», – написал министр в соцсетях.

Осимхен перешёл в «Наполи» из французского «Лилля» в 2020 году. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл в составе клуба семь матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

В активе Осимхена 27 матчей и 20 голов в составе сборной Нигерии.