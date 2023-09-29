ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Министр спорта Нигерии поддержал Осимхена в конфликте с «Наполи»

Чиновник принял сторону футболиста.
29 сентября 2023 23:57
автор: Денис Владимиров

Министр спорта Нигерии Джон Оуэн Эно поддержал форварда итальянского «Наполи» Виктора Осимхена.

Ранее пресс-служба неаполитанцев опубликовала ролик, где посмеялась над нереализованном футболистом пенальти. Осимхена возмутил пост клуба в соцсетях. Сообщалось, что нападающий хотел подавать в суд на «Наполи».

«Мы прилагаем все усилия, чтобы лично связаться с Осимхеном, выяснить, в чём суть проблемы, и точно установить факты. Я также поддерживаю связь с министром иностранных дел и послом Нигерии в Италии. Мы стремимся к тому, чтобы нашим спортсменам оказывалось должное уважение и чтобы они не подвергались несправедливости и дискриминации», – написал министр в соцсетях.

Осимхен перешёл в «Наполи» из французского «Лилля» в 2020 году. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 24-летний футболист сыграл в составе клуба семь матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу.

В активе Осимхена 27 матчей и 20 голов в составе сборной Нигерии.

источник: «Советский спорт»
Автогол Рамоса принёс «Барселоне» победу над «Севильей»
Автогол Рамоса принёс «Барселоне» победу над «Севильей»
Каталонский клуб вышел на первое место в таблице Ла Лиги.
29.09.2023 23:55
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Алдонин считает, что в ЦСКА сделают выводы о работе Федотова, если команда не исправит результаты
Пока армейцы во второй половине таблицы.
29.09.2023 23:36
Футбол
автор: Денис Владимиров
Криштиану Роналду отреагировал на девятую победу «Аль-Насра» подряд
В пятницу, 29 сентября, команда португальского форварда победила «Аль-Таи».
29.09.2023 23:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гол Ройса помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Хоффенхайм»
Гол Ройса помог дортмундской «Боруссии» обыграть «Хоффенхайм»
В Бундеслиге сменился лидер.
29.09.2023 23:28
Футбол
автор: Денис Владимиров
«Аль-Хиляль» с Малкомом и Неймаром обыграл «Аль-Шабаб» в чемпионате Саудовской Аравии
Бывший игрок «ПСЖ» не смог реализовать пенальти в прошедшей игре.
29.09.2023 23:24
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Хавбек «Зенита» Ерохин – о поражении от «Локомотива»: много пищи для размышлений
Игра прошла в Санкт-Петербурге 24 сентября.
29.09.2023 23:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Гари Невилл: Беллингем может стать величайшим английским футболистом всех времён
Форвард сразу стал лидером «Реала».
29.09.2023 23:10
Футбол
автор: Денис Владимиров
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.