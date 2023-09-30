Максим Деменко: Бабич и Джикия могут играть в связке, но у Георгия сейчас есть лишний вес

Экс-игрок «Зенита» Максим Деменко поделился мнением о ситуации в обороне «Спартака», где место в старте завоевал новичок Срджан Бабич, а капитан Георгий Джикия плотно осел в запасе.

«То, что Джикия на скамейке запасных в последних матчах, неприятно. Наверняка Георгий и Гильермо Абаскаль общаются между собой. Многие почему‑то решили, что Бабич пришёл в команду на место Джикии, но никто не берёт в расчёт Дуарте, который тоже может вылететь из основного состава.

Связка Джикия — Бабич имеет место. Именно на текущий момент тренер видит такие сочетания оптимальными. Стоит признать, что Георгий действительно сбавил, есть лишний вес», - цитирует Деменко RT.

Напомним, Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. За это время он помог красно-белым выиграть чемпионский титул, Кубок и Суперкубок России.

Ранее экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов заявил, что Джикия мог бы усилить оборону железнодорожников.