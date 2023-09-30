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Евгений Ловчев: в первом тайме с «Оренбургом» оборона «Зенита» отыграла просто безобразно

Питерцы горят 1:3.
30 сентября 2023 13:15
автор: Тимур Пацюк

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев высказался о первом тайме матча 10-го тура РПЛ между «Оренбургом» и «Зенитом». Сине-бело-голубые отличились на 2-й минуте, но к перерыву уступают 1:3.

«Игра простая — одни владеют мячом, другие проводят контратаки и стандарты. В обороне «Зенит» отыграл просто безобразно.

Питер пропустил со стандартов — и тут у меня большие вопросы к защитникам. «Зениту» не назначен стопроцентный пенальти - «Оренбург» мог забить и четвертый гол.

«Зенит» всегда был небезупречен в обороне, но атака позволяла компенсировать эти проблемы. Сейчас команда сбоит.

Во втором тайме хозяева будут осторожничать, а питерцы - создавать моменты. Поставлю на то, что «Оренбург» не выиграет», - написал Ловчев в своём телеграм-канале.

источник: Телеграм-канал Евгения Ловчева
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