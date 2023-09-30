«О пенальти «Зениту» говорить не стоит». Арбитр Федотов — о падении футболиста «Оренбурга»

Известный судья Игорь Федотов рассмотрел спорный эпизод в штрафной площади «Зенита» в конце первого тайма матча 10-го тура РПЛ с «Оренбургом».

Напомним, форвард хозяев Дмитрий Воробьёв упал на линии штрафной сине-бело-голубых после контракта с Нуралы Алипом.

«Иванов правильно продолжил матч, сначала футболист «Зенита» играл в мяч, а дальше произошёл игровой контакт. Ни о каком пенальти в ворота «Зенита» говорить не стоит», — заявил Федотов в интервью изданию «Чемпионат».

Встреча продолжается в эти минуты. После первого тайма счёт 3:1 в пользу «Оренбурга».