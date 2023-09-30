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УЕФА желает подавить бойкоты стран, отказывающихся играть против сборной России

С февраля прошлого года российские сборные и клубы отстранены от международных соревнований.
УЕФА желает подавить бойкоты стран, отказывающихся играть против сборной России
30 сентября 2023 15:54
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 30 сентября, Sky Sports сообщает, что УЕФА желает подавить бойкоты стран, которые будут отказываться выходить на поле против сборной России.

Напомним, 26 сентября, Исполнительный комитет УЕФА призвал спортивную организацию разрешить юношеской сборной России до 17 лет принимать участие в международных турнирах. Окончательное решение пока не принято.

В дальнейшем федерации футбола Англии, Украины, Швеции, Норвегии и еще пяти стран заявили, что их сборные отказываются выходить на поле против представителей России.

Руководство УЕФА отмечает, что министерство спорта Украины смягчило свою позицию в отношении России. Во многих видах спорта россияне уже выступают в нейтральном статусе.

источник: Sky Sports
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