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Гасилин – об игре «Зенита» в матче с «Оренбургом»: никто не зазнался, просто спад

Бывший игрок питерцев рассказал о причинах плохого старта «Зенита» в чемпионате.
30 сентября 2023 19:54
автор: Элина Бурина

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший игрок «Зенита» Алексей Гасилин прокомментировал провал питерцев в игре с «Оренбургом», а также отметил интересный период у клуба.

В 10-ом туре «Зенит» потерпел крупное поражение от «Оренбурга». Игра завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

«Ни в коем случае нельзя сказать, что Питер расслабился и зазнался. Да, у «Зенита» сейчас наблюдается спад: проиграли «Локомотиву» до этого тура. Там было видно, что «Зенит» сильнее, и он шёл с разграничением в результате в атаку, чтобы выиграть. Да, у Питера есть спад, да, ушли сильные исполнители, да, наверное, внутри команды что-то происходит. Но надо спрашивать, наверное, людей, которые находятся сейчас внутри команды. А так, если вы хотите услышать моё мнение, то это обычный спад у команды, которая 5 лет была безоговорочным чемпионом страны. Такое бывает.

Вы видели, что сейчас нет полноценного сочетания, очень много градации, и топ-5, топ-4 защитников, травма Фернандеса, центральные защитники меняются. Конечно, клуб не скатился. Сначала больше половины страны хочет точки в Лиге чемпионов, теперь вам не нравится, что «Зенит» плохо стартанул. Это футбол, и тем он прекрасен. Сейчас сеть шанс у «Краснодара» оторваться на 7 очков - тем и интересен наш чемпионат. У «Зенита» сейчас интересный период - посмотрим, как одна из сильнейших команд нашей страны будет выбираться из этой ситуации», – сказал Гасилин.

Футбольный эксперт Евгений Ловчев также подвёл итоги матча 10-тура чемпионата России, в котором «Зенит» на выезде потерпел поражение от «Оренбурга».

источник: «Советский спорт»
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