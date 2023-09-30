Экс-игрок «Зенита» – о новом тренере «Оренбурга»: нашли нового Личку

Алексей Гасилин, бывший игрок «Зенита», отметил рвение к победе главного тренера «Оренбурга» после матча с Питером в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» (3:1).

«Во-первых, тренер знаком с «Оренбургом»: очень долго был в академии, и он приближен к клубу, рвётся к победе. Он заинтересован в команде. Есть хорошие исполнители: и Оганесян, и Воробьёв, который после травмы забил «Зениту». В целом команда хорошая, добротная, которая в середине таблицы, конечно, может быть. Я считаю, «Оренбург» был сегодня сильнее в матче. Они могли забить и больше трёх мячей. «Оренбург» хорошо сыграл, нашёл нового Личку, Питер не в силу своих возможностей. Поздравляю команду с победой. Молодцы, хорошая игра», – заявил Гасилин.

Напомним, «Оренбург» в домашнем матче одержал яркую победу над прошлогодним чемпионом РПЛ, «Зенитом». Встреча сенсационно закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.