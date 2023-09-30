Гасилин - о шансах «Зенита» на чемпионство: гегемония продолжится

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин рассказал о возможной прекращении гегемонии клуба в этом сезоне.

«Я думаю, что гегемония продолжится. Просто видите, объективно, вот я как человек, который играл за «Зенит», я болею за родной клуб. Но везде какого-то разнообразия в чемпионате тоже хочется: мне нравится, как «Краснодар» играет в этом сезоне. Но вопрос: дотянет ли он? Да, мы сыграли уже 10 туров - это треть чемпионата. Посмотрим. «Зенит» может выбраться из этого: даже 7-очковый отрыв всегда можно отыграть. Поэтому нельзя сказать, что гегемония Питера заканчивается. Покажет время», - сказал Гасилин.

Ранее футбольный эксперт Евгений Ловчев подвёл итоги матча 10-тура чемпионата России, в котором «Зенит» на выезде потерпел поражение от «Оренбурга» со счётом 1:3.