Ивич заявил, что доволен игрой и настроем «Краснодара» в матче с «Рубином»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич прокомментировал победу в матче десятого тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином».

Встреча состоялась 30 сентября в Казани и завершилась со счётом 2:0 в пользу кубанского клуба.

«Хочу поздравить своих футболистов с тем, что они провели такую игру. Боролись с первой и до последней секунды. Мы были удовлетворены тем, что мы показали на поле, настроем и результатом», – цитирует Ивича «Матч ТВ».

«Краснодар» набрал 24 очка и укрепил лидерство в чемпионате России. Команда Ивича возглавляет турнирную таблицу, опережая располагающиеся на второй строчке самарские «Крылья Советов» на шесть очков.

В следующем туре «Краснодар» 7 октября примет на своём поле «Ростов».