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Максим Мухин назвал неприемлемым забег Фернандеса в конце матча «ЦСКА» – «Зенит»

Хавбек армейцев не понял поведения защитника петербуржцев.
30 сентября 2023 23:14
автор: Денис Владимиров

Полузащитник московского ЦСКА Максим Мухин прокомментировал забег бывшего защитника армейцев, ныне выступающего за санкт-петербургский «Зенит» Марио Фернандеса в очном матче команд в РПЛ.

Встреча состоялась 3 сентября в Москве и завершилась со счётом 1:1. В конце матча после забитого «Зенитом» гола находившийся на скамейке запасных Фернандес осуществил рывок на половину поля хозяев для празднования взятия ворот.

«Это неприемлемо, когда ты пробегаешь мимо скамейки своей бывшей команды и радуешься. Это не очень хороший поступок. Что сказал бы ему? Как дела у тебя? Но не думал, что сказал бы», — передаёт слова Мухина корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Фернандес играл за ЦСКА м 2012 по 2022 год. В составе армейцев 32-летний футболист трижды становился чемпионом России и один раз выигрывал национальный кубок.

источник: Чемпионат.com
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