«Монако» без Головина обыграл «Марсель» и возглавил турнирную таблицу Лиги 1

Футболисты «Монако» на своём поле оказались сильнее «Марселя» в матче 7-го тура чемпионата Франции.

Очная встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе победителей дубль оформил Магнес Аклиуше (8-я, 52-я минуты), гол забил Фоларин Балогун (23). За «олимпийцев» забитыми мячами отметились Илиман Ндиайе (1) и Самуэль Жиго (18).

Российский хавбек монегасков Александр Головин пропустил встречу из-за дисквалификации.

Таким образом, «Монако» набирает 14 очков и поднимается на первое место в турнирной таблице Лиги 1. «Марсель» находится на восьмой строчке, имея в своём активе девять очков.

Лига 1.

7-й тур.

«Монако» – «Марсель» – 3:2 (2:2)

Голы: Аклиуше, 8, 52. Балогун, 23 – Ндиайе, 1. Жиго, 18.