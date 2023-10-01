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«Манчестер Юнайтед» показал худший старт в истории АПЛ

Манкунианцы огорчают многомиллионную армию болельщиков.
01 октября 2023 12:08
автор: Виталий Стопин

«Манчестер Юнайтед» накануне, 30 сентября, проиграл «Кристал Пэлас» (0:1) в домашнем матче 7-го тура АПЛ. Манкунианцы впервые в истории уступили в четырёх из семи стартовых матчей английской Премьер-лиги.

Это худший старт манкунианцев в чемпионате Англии за последние 34 года (АПЛ образовалась в 1992 году). «Красные дьяволы» уступили «Тоттенхэм Хотспур» (0:2), «Арсеналу» (1:3), «Брайтон энд Хоув Альбион» (1:3), а также «Кристал Пэлас». В трёх других матчах нынешнего сезона подопечные Эрика тен Хага одержал победы над «Вулверхэмптоном» (1:0), «Ноттингем Форест» (3:2) и «Бёрнли» (1:0).

После семи матчей «Манчестер Юнайтед» набрал 9 очков и на данный момент располагается на 10-м месте в турнирной таблице АПЛ. По итогам прошлого сезона манкунианцы заняли третье место в АПЛ и получили путёвку в Лигу чемпионов.

источник: «Советский спорт»
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