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Валерий Кечинов: «Спартак» за счёт опыта обыграет «Крылья Советов»

Красно-белые приехали в Самару за тремя очками.
01 октября 2023 13:07
автор: Виталий Стопин

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от матча красно-белых в 10-м туре РПЛ. Соперником команды Гильермо Абаскаля будут «Крылья Советов».

«Несмотря на то, что „Крылья Советов“ играют дома, „Спартак“ здесь выглядит фаворитом. Самарцы сейчас показывают очень хороший футбол, их молодые футболисты очень ярко себя проявляют, однако „Спартак“ последние две встречи в чемпионате страны не пропускает. У подопечных Абаскаля появляется порядок в обороне. Преимущество красно-белых заключается ещё и в футболистах атаки: у них есть мастерство и опыт. Для „Крыльев“ это очень важный матч, но спартаковцы победят, если подойдут к игре с нужным настроем.

„Спартак“ проиграл два последних матча „Крыльям“, но там было стечение обстоятельств. Сейчас я не вижу в этом какую-то взаимосвязь. В предстоящем матче футболисты „Спартака“ сыграют в правильный футбол и победят», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Матч «Спартака» и «Крыльев Советов» состоится сегодня, 1 октября, в Самаре на «Солидарность Арене». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

источник: Чемпионат.com
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