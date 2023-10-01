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Поляк Бонек голосовал против восстановления сборных России U17 в турнирах УЕФА

Ничего неожиданного.
01 октября 2023 15:07
автор: Виталий Стопин

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек отреагировал на решение вернуть юношеские сборные России (до 17 лет) к участию в международных турнирах.

«Я не меняю своего мнения уже полтора года. Всё просто и ясно: „нет“ России. Считаю, что сперва должна закончиться СВО (формулировка изменена в соответствии с требованиями Роскомнадзора) на Украине, и только потом можно будет говорить о возвращении россиян в футбол. Я ясно дал это понять на заседании исполкома УЕФА и, несомненно, проголосовал против восстановления юниорских сборных России до 17 лет. К сожалению, комитет решил иначе», — приводит слова Бонека Sport.pl.

26 сентября в УЕФА сообщили, что отстранение взрослых команд из России продлится вплоть до окончания специальной военной операции Вооружённых сил РФ на Украине.

Аршавин оценил решение УЕФА допустить юниорскую сборную России до международных матчей

источник: Sport.pl
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