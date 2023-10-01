Поляк Бонек голосовал против восстановления сборных России U17 в турнирах УЕФА

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек отреагировал на решение вернуть юношеские сборные России (до 17 лет) к участию в международных турнирах.

«Я не меняю своего мнения уже полтора года. Всё просто и ясно: „нет“ России. Считаю, что сперва должна закончиться СВО (формулировка изменена в соответствии с требованиями Роскомнадзора) на Украине, и только потом можно будет говорить о возвращении россиян в футбол. Я ясно дал это понять на заседании исполкома УЕФА и, несомненно, проголосовал против восстановления юниорских сборных России до 17 лет. К сожалению, комитет решил иначе», — приводит слова Бонека Sport.pl.

26 сентября в УЕФА сообщили, что отстранение взрослых команд из России продлится вплоть до окончания специальной военной операции Вооружённых сил РФ на Украине.