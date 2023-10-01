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Валуев считает, что «Зениту» в матче с «Оренбургом» катастрофически не везло»

Петербургский клуб уступил со счётом 1:3.
01 октября 2023 17:40
автор: Степан Шереметьев

Депутат Госдумы РФ и болельщик «Зенита» Николай Валуев отреагировал на поражение сине-бело-голубых в матче 10-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:3).

«Надеюсь, это временный спад. Сыграна треть чемпионата, вся борьба впереди. «Зениту» в матче с «Оренбургом» катастрофически не везло. Посмотрите статистику — сколько ударов нанес «Оренбург» в первом тайме? 5 ударов и 3 гола. А сколько они забили в пяти домашних матчах? Так что где-то повезло оренбуржцам. Реализация «Зенита» была гораздо хуже, также стоит отметить блестящую игру вратаря хозяев», — приводит «РБ Спорт» слова Валуева.

На данный момент «Зенит» идет на 4-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 17 очков. В 11-м туре РПЛ петербургская команда отправится в гости к «Сочи». Матч пройдет 7 октября и начнется в 14.00 по московскому времени.

источник: «РБ-Спорт»
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