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Нападающий «Крыльев Советов» Гарре — о разгроме «Спартака»: потрясающий вечер!

Самарский клуб обыграл своего соперника со счетом 4:0.
01 октября 2023 19:00
автор: Степан Шереметьев

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре дал комментарий после победы над московским «Спартаком» (4:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Чувства сейчас? Нет слов. Потрясающий вечер! Мы проделали отличную работу. Время наслаждаться результатом. Эту победу нельзя назвать легкой. Будем продолжать работать», — приводит слова Гарре Sport24.

В составе победителей дубль оформил Юрий Горшков. Еще по одному мячу записали на свой счет Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

Самарцы набрали 21 очко и закрепились на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.

В следующем туре «Крылья Советов» 8 октября отправятся в гости к «Пари НН». Красно-белых в этот же день ждет домашнее дерби с ЦСКА.

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