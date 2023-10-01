Нападающий «Крыльев Советов» Гарре — о разгроме «Спартака»: потрясающий вечер!

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре дал комментарий после победы над московским «Спартаком» (4:0) в матче 10-го тура РПЛ.

«Чувства сейчас? Нет слов. Потрясающий вечер! Мы проделали отличную работу. Время наслаждаться результатом. Эту победу нельзя назвать легкой. Будем продолжать работать», — приводит слова Гарре Sport24.

В составе победителей дубль оформил Юрий Горшков. Еще по одному мячу записали на свой счет Бенхамин Гарре и Владислав Шитов.

Самарцы набрали 21 очко и закрепились на втором месте в турнирной таблице. «Спартак» с 16 очками остался на пятой позиции.

В следующем туре «Крылья Советов» 8 октября отправятся в гости к «Пари НН». Красно-белых в этот же день ждет домашнее дерби с ЦСКА.