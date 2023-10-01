Литвинов не сумел объяснить крупное поражение «Спартака» в матче с «Крыльями Советов»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов ответил на вопрос о причинах крупного поражения в матче десятого тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоялась 1 октября и завершилась со счётом 4:0 в пользу самарцев.

Литвинов начал матч на скамейке запасных и появился на поле на 79-й минуте.

«Как можно объяснить поражение? Да никак», — приводит слова Литвинова «Чемпионат».

«Спартак» с 16-ю очками располагается на четвёртом месте в турнирной таблице. В следующем туре красно-белые сыграют с московским ЦСКА. Встреча состоится 8 октября на домашней арене «Спартака».