Абаскаль заявил, что «Крылья Советов» реализовали все свои моменты в матче со «Спартаком»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мыслями после поражения со счётом 0:4 в матче десятого тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».

«У нас не получилось сделать то, что мы задумывали. Надо отдать должное сопернику. У них всё шло, они реализовали все моменты. В футболе так бывает. Когда ты падаешь, нужно вставать и идти дальше», – приводит слова Абаскаля «Спорт-Экспресс».

После десяти матчей в текущем сезоне чемпионата России «Спартак» с 16 баллами располагается на пятом месте в турнирной таблице.

В следующей встрече красно-белые 4 октября сыграют с московским «Динамо». Матч состоится в рамках пятого тура группового этапа Пути регионов Кубка России.

В ближайшем туре РПЛ «Спартак» 8 октября на домашней арене примет столичный ЦСКА.