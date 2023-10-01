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Гол Фернандеса не помог «Динамо» одолеть «Ахмат» в гостях

Встреча прошла в Грозном.
01 октября 2023 21:02
автор: Александр Бойченко

В воскресенье, 1 октября, в Грозном прошел матч 10-го тура чемпионата России между «Ахматом» и «Динамо». Матч завершился со счетом 1:1.

В составе грозненцев единственный мяч забил болгарин Светослав Ковачев (21-я минута). «Динамо» ответило точным ударом Роберто Фернандеса (51).

Таким образом, «Ахмат» заработал 12 баллов и расположился на десятом месте в турнирной таблице, в активе «Динамо» 16 очков и шестая позиция.

В следующем матче «Ахмат» сыграет в гостях с «Крыльями Советов» в рамках группового этапа Кубка России, а «Динамо» примет «Спартак» в рамках этого же турнира. Обе игры пройдут 4 октября.

Чемпионат России, РПЛ
10-й тур

«Ахмат» (Грозный) – «Динамо» (Москва») 1:1

Гол: Ковачев 21, – Фернандес 51.

источник: «Советский спорт»
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