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Мостовой - о критике Абаскаля: эти люди даже мяч никогда не видели

Бывший игрок «Спартака» отметил, что отставка Абаскаля вряд ли произойдёт.
01 октября 2023 21:40
автор: Никита Плохих

В разговоре с корреспондентом «Советского спорта» бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал возможную отставку главного тренера красно-белых, Абаскаля, после провальной игры с «Крыльями Советов» (0:4).

«Этот вопрос лучше задать руководству. Я думаю, что его отставка вряд ли произойдёт. У Абаскаля такой взгляд на игру, нужно это понимать. Смешно слушать про критику со стороны тех, кто вообще не играл! Обвиняют те люди, которые мяч никогда не видели. Это меня бесит больше всего. Они должны прислушиваться к людям, которую всю жизнь в футболе, а они ещё и рты открывают, ужас!» - сказал Мостовой.

Ранее главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль поделился мыслями после поражения со счётом 0:4 в матче десятого тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».

источник: «Советский спорт»
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