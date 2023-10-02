Зарема Салихова: в 2021 году я предлагала «Спартаку» Ивича, но меня даже слушать не стали

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, заявила, что предлагала нынешнего наставника «Краснодара» Владимира Ивича на пост главного тренера красно-белых.

«Когда я предлагала в 2021 году Де Дзерби, Ивич был в моих списках. Те же самые люди, которые в совете директоров и сейчас, даже слушать не стали — тренеры же без трофеев, без выигранных чемпионств. А теперь Ивича выкупать у «Краснодара»? Что за бред! У кого-то в роду были цыгане: то коней воруют, то быков», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

Сербский специалист трудился в ПАОКе, «Маккаби» (Тель-Авив), «Уотфорде». Он признавался тренером сезона в Греции, дважды выигрывал чемпионат Израиля. Сейчас под руководством Ивича «Краснодар» занимает первое место в РПЛ. В активе «быков» 24 очка из 30 возможных.