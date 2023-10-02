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Скончался бывший футболист ЦСКА Николай Булгаков

Экс-игрок ушёл из жизни на 64-м году.
02 октября 2023 14:46
автор: Степан Шереметьев

Стало известно, что 1 октября на 64-м году жизни после продолжительной болезни скончался экс-игрок ЦСКА Николай Булгаков.

Прощание пройдёт завтра, 3 октября, в Смоленске в 10:00 по адресу: улица Багратиона, 25.

«Выражаем глубокие соболезнования семье и родственникам Николая Михайловича», — говорится в заявлении пресс-службы ПФК ЦСКА.

Отметим, что бывший футболист выступал за московский клуб с 1980 по 1985 года и провёл 115 матчей.

Редакция «Совспорта» выражает соболезнования родным и близким Николая Михайловича Булгакова.

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