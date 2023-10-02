Алексей Миранчук и Далер Кузяев вошли в состав сборной России на сборы перед матчем с Камеруном

Тренерский штаб национальной сборной России во главе с Валерием Карпиным назвал состав на октябрьский учебно-тренировочный сбор.

Всего в список вошли 29 футболистов. В составе вошли в том числе и легионеры - Далер Кузяев, выступающий в «Гавре», Алексей Миранчук из «Аталанты» и Александр Головин, выступающий в составе «Монако».

Два игрока, защитники Юрий Горшков и Евгений Харин, получили вызов впервые.

Состав сборной России

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив» Москва), Илья Помазун («Урал» Екатеринбург).

Защитники: Роман Евгеньев, Александр Солдатенков, Юрий Горшков (все–«Крылья Советов» Самара), Максим Осипенко («Ростов» Ростов-на-Дону), Александр Сильянов («Локомотив» Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Сергей Волков («Краснодар»), Арсен Адамов («Оренбург»), Евгений Харин («Ахмат» Грозный), Артём Макарчук («Сочи»).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Артём Карпукас, Антон Миранчук, Максим Глушенков, Сергей Пиняев (все – «Локомотив» Москва), Данил Глебов, Даниил Уткин (оба – «Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Мухин, Иван Обляков (оба – ЦСКА Москва), Далер Кузяев («Гавр» Франция), Даниил Фомин («Динамо» Москва), Алексей Миранчук («Аталанта» Италия), Александр Головин («Монако» Франция).

Нападающие: Александр Соболев («Спартак» Москва), Фёдор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Сергеев («Зенит» Санкт-Петербург).