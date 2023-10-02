ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Химки» в гостях обыграли «Акрон» и поднялись на третье место в Первой лиге

Подмосковный клуб мечтает как можно скорее вернуться в РПЛ.
02 октября 2023 18:35
автор: Виталий Стопин

2 октября на стадионе «Кристалл» в Жигулевске (Самарская область) прошёл матч матче 12‑го тура Первой лиги между тольяттинским «Акроном» и подмосковными «Химками». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились защитник Сергей Терехов (8-я минута) и нападающий Александр Руденко (19-я минута).

«Химки» в 12 матчах набрали 20 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Первой лиги. «Акрон» с 18 очками сейчас располагается на седьмом месте.

В следующем туре подопечные Андрея Талалаева 9 октября на своём поле примут «Аланию», а «Акрон» днём ранее на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо».

источник: «Советский спорт»
Ловчев считает, что «Спартаку» не стоит отправлять Абаскаля в отставку
В воскресенье, 1 октября, московская команда потерпела разгромное поражение от «Крыльев Советов».
02.10.2023 19:34
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Агент Кокорина ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в сборную России
В понедельник, 2 октября, определились 29 футболистов национальной команды на октябрьский сбор.
02.10.2023 19:20
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Сазонов дебютирует в стартовом составе «Торино» в матче против «Вероны»
Встреча состоится сегодня, 2 октября.
02.10.2023 19:04
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Глава департамента судейства РФС будет работать на матче «Шахтёра» в игровой день Кубка России
Встреча состоится 4 октября в Бельгии.
02.10.2023 18:52
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Канчельскис посоветовал «Спартаку» назначить Мостового главным тренером после увольнения Абаскаля
Бывший игрок сборной России в настоящий момент проходит обучение на тренера.
02.10.2023 18:50
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Харин, имеющий гражданство Эстонии, высказался о вызове в сборную России
Футболист приглашен для участия в товарищеских матчах.
02.10.2023 18:47
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Александр Головин: сборная России приложит все усилия, чтобы болельщики остались довольны
Хавбек «Монако» вошел в список игроков, вызванных на сбор национальной команды в октябре.
02.10.2023 18:14
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.