«Химки» в гостях обыграли «Акрон» и поднялись на третье место в Первой лиге

2 октября на стадионе «Кристалл» в Жигулевске (Самарская область) прошёл матч матче 12‑го тура Первой лиги между тольяттинским «Акроном» и подмосковными «Химками». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:0.

В составе победителей забитыми мячами отметились защитник Сергей Терехов (8-я минута) и нападающий Александр Руденко (19-я минута).

«Химки» в 12 матчах набрали 20 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице Первой лиги. «Акрон» с 18 очками сейчас располагается на седьмом месте.

В следующем туре подопечные Андрея Талалаева 9 октября на своём поле примут «Аланию», а «Акрон» днём ранее на выезде сыграет с махачкалинским «Динамо».