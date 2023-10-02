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Гол Роналду и дубль Талиски принесли «Аль-Насру» победу над «Истиклолом» в Лиге чемпионов АФК

Игра прошла в Эр-Рияде на стадионе «Парк Аль-Авваль».
Гол Роналду и дубль Талиски принесли «Аль-Насру» победу над «Истиклолом» в Лиге чемпионов АФК
02 октября 2023 23:02
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ФК «Аль-Наср»

«Аль-Наср» дома обыграл «Истиклол» в матче 2-го тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов.

Очная встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев поля.

За победителей дубль оформил Андерсон Талиска (72-я, 77-я минуты), гол забил Криштиану Роналду (66). В составе клуба из Душанбе забитым мячом отметился Сенин Себай (44).

Таким образом, «Аль-Наср» набирает шесть очков и занимает первое место в группе Е. «Истиклол» располагается на последней, четвёртой строчке, имея в своём активе одно очко.

Лига чемпионов АФК.

Группа Е.

2-й тур.

«Аль-Наср» (Саудовская Аравия) – «Истиклол» (Таджикистан) – 3:1 (0:1)

Голы: Роналду, 66. Талиска, 72, 77 – Себай, 44.

источник: «Советский спорт»
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