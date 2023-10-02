Бубнов раскритиковал Абаскаля за выбор игроков в центр защиты «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о прошедшем матче 10-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на выезде потерпел разгромное поражение от «Крыльев Советов» со счётом 0:4.

«Абаскаля всё время критикуют за неумение угадать со стартовым составом. Это действительно так. Они считают там в «Спартаке», что Дуарте сильнее Джикии? Глупости! Два левоногих защитника в центре обороны — это нормально. Не имеет значения, какая нога у футболистов превалирует. Придумали ерунду! У красно-белых вся полузащита действовала отвратительно. «Крылья» просто переиграли эту полузащиту во всём: в прессинге, организации обороны и атаки, в физической подготовке», — приводит слова эксперта Sportbox.ru.

После десяти проведённых матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 16 очков. В среду, 4 октября, московская команда на выезде сыграет против «Динамо» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.