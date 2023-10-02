ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Бубнов раскритиковал Абаскаля за выбор игроков в центр защиты «Спартака»

Накануне красно-белые крупно проиграли «Крыльям Советов» в рамках РПЛ.
02 октября 2023 23:13
автор: Глеб Шевяков

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о прошедшем матче 10-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на выезде потерпел разгромное поражение от «Крыльев Советов» со счётом 0:4.

«Абаскаля всё время критикуют за неумение угадать со стартовым составом. Это действительно так. Они считают там в «Спартаке», что Дуарте сильнее Джикии? Глупости! Два левоногих защитника в центре обороны — это нормально. Не имеет значения, какая нога у футболистов превалирует. Придумали ерунду! У красно-белых вся полузащита действовала отвратительно. «Крылья» просто переиграли эту полузащиту во всём: в прессинге, организации обороны и атаки, в физической подготовке», — приводит слова эксперта Sportbox.ru.

После десяти проведённых матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 16 очков. В среду, 4 октября, московская команда на выезде сыграет против «Динамо» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.

источник: Sportbox.ru
Джейдон Санчо зимой может вернуться в дортмундскую «Боруссию»
Ранее у игрока возник конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.
02.10.2023 23:57
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дебютный гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Фулхэм» в гостях
Дебютный гол Мудрика помог «Челси» обыграть «Фулхэм» в гостях
Встреча прошла в Лондоне.
02.10.2023 23:52
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Фиорентина» на своём поле разгромила «Кальяри» в 7-м туре Серии А
Команда из Флоренции поднялась на пятую строчку в таблице.
02.10.2023 23:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
В РФС хотят видеть битву взглядов между тренерами и игроками перед матчами Кубка России
В РФС хотят видеть битву взглядов между тренерами и игроками перед матчами Кубка России
В организации хотят перенять фишку из ММА и бокса.
02.10.2023 23:30
Футбол
автор: Александр Кожевников
Алексей Петрушин: «Крылья» поиздевались над «Спартаком». Абаскаль не может найти золотую середину
Самарский коллектив одержал убедительную победу со счетом 4:0.
02.10.2023 23:14
Футбол
автор: Александр Бойченко
Орлов считает, что Абаскалю необходимо дать время до зимы: может, еще вырулит
Ранее красно-белые разгромно уступили самарским «Крыльям Советов» (0:4).
02.10.2023 23:06
Футбол
автор: Александр Бойченко
Гол Роналду и дубль Талиски принесли «Аль-Насру» победу над «Истиклолом» в Лиге чемпионов АФК
Гол Роналду и дубль Талиски принесли «Аль-Насру» победу над «Истиклолом» в Лиге чемпионов АФК
Игра прошла в Эр-Рияде на стадионе «Парк Аль-Авваль».
02.10.2023 23:02
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.