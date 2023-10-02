Алексей Петрушин: «Крылья» поиздевались над «Спартаком». Абаскаль не может найти золотую середину

Футбольный эксперт Алексей Петрушин прокомментировал разгромную победу «Крыльев Советов» над «Спартаком» в рамках 10-го тура чемпионата России (4:0).

«Крылья» поиздевались над «Спартаком». Особенно это касается четвертого мяча. У красно-белых есть проблемы в составе, потому что Абаскаль никак не может найти золотую середину.

Если у Абаскаля хорошее отношение с игроками, то, может быть, ребята будут играть за него в матче с ЦСКА. Важно если команда верит в тренера. Если нет, то это бесполезно», – приводит слова Петрушина «Евро-Футбол.Ру».

После десяти туров «Спартак» идет на седьмом месте с 16 очками. В следующем туре чемпионата красно-белые примут ЦСКА в столичном дерби. Матч пройдет 8 октября и начнется в 19:00 мск.