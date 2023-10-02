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Джейдон Санчо зимой может вернуться в дортмундскую «Боруссию»

Ранее у игрока возник конфликт с главным тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом.
02 октября 2023 23:57
автор: Глеб Шевяков

Форвард «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sport Germany.

По информации источника, руководство дортмундской «Боруссии» рассматривает возможность вернуть английского футболиста в свой стан. Сообщается, что 23-летний нападающий поддерживает хорошие отношения с главным тренером «шмелей» Эдином Терзичем. Речь, скорее всего, идёт об аренде вингера.

Ранее Санчо был отстранён от тренировок с основной командой «красных дьяволов» в связи с тем, что он отказался приносить извинения наставнику манкунианцев Эрику тен Хагу за своё обвинительное высказывание в сторону специалиста по поводу того, что не попадает в заявку команды на матчи АПЛ.

Санчо выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2021 года и провёл всего за английский клуб 82 матча, забил 12 голов и отдал шесть ассистов. Ранее он на протяжении четырёх лет играл за «Боруссию» (2017-2021).

источник: Sky Sport Germany
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