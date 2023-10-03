Вице-президент УЕФА из Швеции извинился за предложение допустить юношеские сборные России

Первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон извинился за предложение допустить юношеские сборные России к международным турнирам.

Напомним, что в конце сентября исполком организации допустил национальные команды РФ с игроками до 17 лет на соревнования в нейтральном статусе. После этого несколько европейских стран объявила о бойкоте этих матчей и соревнований.

«Я сoжалею, что моя позиция в УEФА и наше решение были истoлкованы таким образом. Жаль, чтo люди думают, будто мы не прoдолжаем отстаивать нашу oбщую позицию», — цитирует Нильссона пресс-служба Шведской спортивной конфедерации.

Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что реакция европейских стран является политизированной и прогнозируемой.