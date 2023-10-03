Владелец «Интер Майами» рассказал о важном обещании, которое он дал Лионелю Месси

Владелец американского клуба «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что дал обещание форварду Лионелю Месси устроить прощание с болельщиками «Барселоны».

«Уход Лионеля Месси из каталонского клуба случился не по его желанию. Он не мог провести прощание с клубом, который принял его в свои ряды ещё в детстве, и я убежден, что обстоятельства сложились не так, как он сам хотел. Я обещал ему, что в ближайшие годы сделаю всё возможное, чтобы у него была возможность провести прощальный матч со своими преданными болельщиками в Барселоне», — цитирует Маса издание Marca.

Лионель Месси из-за повреждения пропустил три матча подряд. В последний раз он появлялся на поле 21 сентября, покинув поле уже по ходу первого тайма.