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Владелец «Интер Майами» рассказал о важном обещании, которое он дал Лионелю Месси

Аргентинец перешёл в американский клуб летом 2023 года.
Владелец «Интер Майами» рассказал о важном обещании, которое он дал Лионелю Месси
03 октября 2023 08:18
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Владелец американского клуба «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что дал обещание форварду Лионелю Месси устроить прощание с болельщиками «Барселоны».

«Уход Лионеля Месси из каталонского клуба случился не по его желанию. Он не мог провести прощание с клубом, который принял его в свои ряды ещё в детстве, и я убежден, что обстоятельства сложились не так, как он сам хотел. Я обещал ему, что в ближайшие годы сделаю всё возможное, чтобы у него была возможность провести прощальный матч со своими преданными болельщиками в Барселоне», — цитирует Маса издание Marca.

Лионель Месси из-за повреждения пропустил три матча подряд. В последний раз он появлялся на поле 21 сентября, покинув поле уже по ходу первого тайма.

источник: Marca
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