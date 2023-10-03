Хвича Кварацхелия: я вырос, наблюдая игру «Реала» по телевизору, но теперь хочу победить их

Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия, выступающий за итальянский «Наполи», поделился ожиданиями от предстоящей игры Лиги чемпионов, в которой неаполитанцы сыграют против мадридского «Реала».

«Я вырос, наблюдая игру «Реала» по телевизору, и теперь эта команда — мой соперник на поле, к тому же на нашем стадионе. Невозможно не быть счастливым в такой вечер, как этот. «Наполи» — это команда, которая уважает всех, но никого не боится. Мы чемпионы Италии и сделаем всё возможное для того, чтобы выиграть этот матч», — цитирует Кварацхелию издание AS.

Матч между мадридцами и неаполитанцами в рамках 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоится сегодня, 3 октября, в 22:00 (мск).