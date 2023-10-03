Жозеп Клотет покинул пост главного тренера московского «Торпедо»

Сегодня, 3 октября, пресс-служба московского «Торпедо» объявила об уходе испанского специалиста Жозепа Клотета поста главного тренера «автозаводцев».

Отмечается, что решение было принято советом директоров клуба по итогам переговоров с наставником. Также «Торпедо» покидает ассистент испанского специалиста Берто Лладо.

«Мы благодарим Жозепа и Берто за целеустремленность, трудолюбие, самоотдачу на протяжении всей работы в клубе и желаем успехов в дальнейшей карьере!», - заявила пресс-служба «Торпедо».

Клотет был назначен наставником черно-белых 28 марта 2023 года. При нем клуб вылетел из РПЛ. На текущий момент «автозаводцы» идут на 9-м месте в Первой лиге после 12 туров.