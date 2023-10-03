Криштиану Роналду признан лучшим игроком месяца в чемпионате Саудовской Аравии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду признан лучшим игроком чемпионата Саудовской Аравии по итогам сентября. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

В минувшем месяце 38-летний футболист принял участие в четырёх матчах национального первенства, в которых отметился пятью забитыми мячами и отдал три результативные передачи.

Роналду присоединился к «Аль-Насру» в начале нынешнего года на правах свободного агента после того, как расторг своё соглашение с «Манчестер Юнайтед».