Гвардиола заявил, что ВАР стал играть слишком важную роль в футболе

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал ошибку арбитра ВАР в матче АПЛ «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» (2:1).

Ранее орган, отвечающий за судейство чемпионата Англии, признал, что арбитры указанной встречи ошибочно не засчитали гол нападающего «Ливерпуля» Луиса Диаса,.

Видеоассистент Даррен Инглэнд быстро посмотрел повтор эпизода с забитым мячом, думая, что судьи на поле засчитали гол. После этого он сказал главному судье Саймону Хуперу, что проверка завершена, а тот в свою очередь решил, что ВАР подтвердил офсайд.

«Я понимаю расстройство «Ливерпуля» в этой ситуации. Судьи и ВАР играют главные роли. «И «Оскар» достается...»

Им необходимо сделать шаг назад. Главное в футболе – это игроки. В некоторых матчах судьям нужно быть скромнее и позволить футболистам делать то, что они должны», – приводит слова Гвардиолы BBC.