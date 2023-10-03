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Алексей Попов: Дзюба уже не может быть основным нападающим «Локомотива»

Экс-игрок «Рубина» считает, что карьера форварда идёт к завершению.
03 октября 2023 23:24
автор: Денис Владимиров

Бывший футболист казанского «Рубина» Алексей Попов высказался об игре нападающего Артема Дзюбы за московский «Локомотив».

«Локомотиву» надо искать нового форварда. Дзюба уже точно не может быть основным нападающим команды, он и сам всё понимает, пытается, но его карьера уже близка к концу», — приводит слова Попова «Матч ТВ».

Дзюба пополнил состав «Локомотива» в феврале 2023 года. Он перешёл в команду в статусе свободного агента, заключив соглашение до конца сезона-2022/2023. В 24 матчах за москвичей форвард забил десять голов и сделал восемь результативных передач.

В конце мая Дзюба продлил соглашение с железнодорожниками на один сезон с возможностью пролонгации ещё на один год.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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