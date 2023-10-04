«Надеюсь с ним всё хорошо». Наир Тикнизян — о Бека-Бека

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал резонансную ситуацию с экс-игроком железнодорожников Алексисом Бека-Бека.

«Да, я слышал об этой ситуации, но мы с ним не общались после того, как он ушёл. Надеюсь, что с ним всё хорошо», — заявил Тикнизян в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что бывший хавбек «Локомотива», перешедший в «Ниццу» Алексис Бека-Бека стоял у края моста Маньян и угрожал покончить жизнь самоубийством. Пожарные в пригороде Ниццы смогли снять футболиста со 100-метрового виадука. Сейчас с ним работают психологи и полицейские.

Бека-Бека играл за «Локомотив» с 2021 по 2022 год и провел за клуб 21 матч. Железнодорожники продали хавбека в «Ниццу» за 12 млн евро плюс 2 млн в виде бонусов за достижения.