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ФИФА планирует дать допуск российским командами U17 на ЧМ, если они отберутся через Евро

С февраля прошлого года сборные и клубы из России отстранены от международных соревнований.
ФИФА планирует дать допуск российским командами U17 на ЧМ, если они отберутся через Евро
04 октября 2023 14:13
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Елена Рыбакова / РФС

Сегодня, 4 октября, твиттер-аккаунт журналиста Sky Sports Роба Харриса сообщил о том, что ФИФА планирует смягчить санкции в отношении российских сборных.

Отмечается, что главная футбольная организация мира рассматривает возможность допустить команды России U17 на мировое первенство. Для этого им нужно пройти отбор через чемпионат Европы. УЕФА уже допустил юношеские российские сборные до континентального первенства.

Напомним, 26 сентября Исполнительный комитет УЕФА призвал спортивную организацию разрешить юношеской сборной России до 17 лет принимать участие в международных турнирах.

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