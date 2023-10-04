Вячеслав Колосков - о Евро-2028: Англия никого не пытается подогнать или подогнуть

Великобритания и Ирландия закономерно одержали победу за право провести у себя чемпионат Европы 2028 года, заявил «Советскому спорту» экс-вице президент ФИФА Вячеслав Колосков.

«Возьмите статистику и посмотрите. Когда последний раз в Ирландии проводились крупные соревнования? Да никогда. Там никогда не было серьезных соревнований. И Англия также не проводила давно крупные турниры, чтобы там не говорили. Все закономерно, Англия никого не пытается подогнать, подогнуть и так далее», - сказал Колосков.

Ранее Федерация футбола Турции отозвала заявку на проведение ЧЕ-2028 из-за совместной заявки с Италией на турнир в 2032 году.

Чемпионат Европы — 2028 пройдёт в Великобритании и Ирландии