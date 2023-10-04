ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В сборной Камеруна заявили, что на матч со сборной России приедет лучший состав

Встреча состоится 12 октября.
04 октября 2023 19:07
автор: Степан Шереметьев

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан объяснил, в каком составе африканская команда приедет в Москву на товарищеский матч против России.

Ранее была опубликована заявка сборной Камеруна на контрольные игры с Россией и Сенегалом.

«Сборная Камеруна — одна из самых топовых команд в Африке, поэтому на матч с Россией приедет самый лучший состав. Будут игроки, представляющие клубы топ-5 лиг Европы. Верим, что наша команда достаточно сильна, чтобы обыграть команду России на ее поле», — приводит слова Джунана Sport24.

Встреча между сборными России и Камеруна пройдёт 12 октября в Москве на домашнем стадионе «Динамо».

источник: Sport24.ru
«Краснодар» разгромил «Пари НН» в Кубке России
В ворота нижегородцев влетело три безответных мяча.
04.10.2023 19:13
Футбол
автор: Александр Кожевников
Дмитрий Гафин: «Динамо» может выигрывать на характере, победить «Спартак» было очень важно
Сегодня Москва бело-голубая.
04.10.2023 19:10
Футбол
автор: Никита Плохих
«Динамо» обыграло «Спартак» в Кубке России
Встреча завершилась со счётом 3:0.
04.10.2023 18:44
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Динамо» забило третий мяч в ворота «Спартака»
Матч Кубка превратился в разгром красно-белых.
04.10.2023 18:43
Футбол
автор: Александр Кожевников
ЧМ-2030 по футболу пройдёт в шести странах на трёх континентах
ЧМ-2030 по футболу пройдёт в шести странах на трёх континентах
В ФИФА решили таким образом отметить столетие мундиаля.
04.10.2023 18:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
В МОК отреагировали на решение УЕФА допустить сборные России до 17 лет
В МОК отреагировали на решение УЕФА допустить сборные России до 17 лет
ФИФА также поддержало решение европейской федерации.
04.10.2023 18:25
Футбол
автор: Никита Плохих
Вячеслав Колосков - о Евро-2028: Англия никого не пытается подогнать или подогнуть
Бывший вице-президент ФИФА оценил победу заявки Великобритании и Ирландии на проведения ЧЕ. 
04.10.2023 18:23
Футбол
автор: Элина Бурина
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.