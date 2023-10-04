В сборной Камеруна заявили, что на матч со сборной России приедет лучший состав

Генеральный секретарь Федерации футбола Камеруна Блез Джунан объяснил, в каком составе африканская команда приедет в Москву на товарищеский матч против России.

Ранее была опубликована заявка сборной Камеруна на контрольные игры с Россией и Сенегалом.

«Сборная Камеруна — одна из самых топовых команд в Африке, поэтому на матч с Россией приедет самый лучший состав. Будут игроки, представляющие клубы топ-5 лиг Европы. Верим, что наша команда достаточно сильна, чтобы обыграть команду России на ее поле», — приводит слова Джунана Sport24.

Встреча между сборными России и Камеруна пройдёт 12 октября в Москве на домашнем стадионе «Динамо».