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Полузащитник «Динамо» Чавес: игра со «Спартаком» могла завершиться и с большим счётом

Но бело-голубые ограничились тремя голами.
04 октября 2023 20:22
автор: Никита Плохих

Мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес поделился эмоциями от матча со «Спартаком» в Кубке России. Бело-голубые оказались сильнее – 3:0.

«Сегодня мы провели очень хороший матч, у нас многое получалось. Думаю, что игра могла завершиться и с большим счётом. Рады победе над таким принципиальном соперником. Теперь уже думаем о матче чемпионата», - рассказал Чавес корреспонденту «Советского спорта» Никите Плохих.

«Динамо» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице группы D. У «Спартака» 12 баллов и первая строчка.

источник: «Советский спорт»
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