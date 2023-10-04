Полузащитник «Динамо» Чавес: игра со «Спартаком» могла завершиться и с большим счётом

Мексиканский полузащитник «Динамо» Луис Чавес поделился эмоциями от матча со «Спартаком» в Кубке России. Бело-голубые оказались сильнее – 3:0.

«Сегодня мы провели очень хороший матч, у нас многое получалось. Думаю, что игра могла завершиться и с большим счётом. Рады победе над таким принципиальном соперником. Теперь уже думаем о матче чемпионата», - рассказал Чавес корреспонденту «Советского спорта» Никите Плохих.

«Динамо» с 8 очками занимает второе место в турнирной таблице группы D. У «Спартака» 12 баллов и первая строчка.