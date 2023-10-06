Футбольный союз Польши выступил с заявлением по поводу задержания футболистов «Легии»

Генеральный секретарь Польского футбольного союза Лукаш Вачовски отреагировал на инцидент с задержанием полицией двух футболистов «Легии» после встречи команды с «АЗ Алкмар» в рамках Лиги конференций в Нидерландах.

Ранее сообщалось, что из-за потасовок фанатов футбольных клубов и накалённой ситуации сотрудники полиции Нидерландов доставили защитника Радована Панкова и полузащитника Жозуэ в участок. При этом, полицейские применили силу к президенту польской команды Дариушу Миодуски и тренеру по физической подготовке.

«В связи с инцидентом, произошедшим после матча Лиги конференции между «АЗ Алкмар» и «Легией», я обратился к секретарю Королевского футбольного союза Нидерландов и представителям УЕФА за разъяснениями по поводу сложившейся ситуации», — написал Вачовски в своих социальных сетях.

Очный матч «Легии» и «Аз Алкмар» завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля. У обоих клубов после двух проведённых игр в Лиге конференций по три очка в турнирной таблице группы Е.