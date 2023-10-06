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Пятницкий: Абаскаля уволят, даже если «Спартак» победит ЦСКА

Встреча между командами состоится 8 октября.
06 октября 2023 15:25
автор: Степан Шереметьев

Экс-футболист «Спартака» Андрей Пятницкий перед матчем 11-го тура чемпионата России с ЦСКА заявил, что дни Гильермо Абаскаля в московской команде сочтены и отставка неминуема.

«Даже если «Спартак» победит ЦСКА, отставка Абаскаля будет однозначно. Его действия непонятны. Отсутствие стабильности — самое плохое, что бывает в спорте. Судьба Абаскаля решена — результат в дерби не имеет значения», — приводит слова бывшего игрока «Чемпионат».

Напомним, что встреча между командами состоится в воскресенье, 8 октября, Ранее красно-белые уступили «Крыльям Советов» (0:4) в РПЛ, а также проиграли «Динамо» (0:3) в Кубке России.

источник: Чемпионат.com
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