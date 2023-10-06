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Промес – о переходе Медины из ЦСКА в «Спартак: прошли те времена, когда это было немыслимо

Парагвайский полузащитник перебрался к красно-белым в летнее трансферное окно.
06 октября 2023 22:08
автор: Александр Бойченко

Нападающий «Спартака» Квинси Промес прокомментировал скандальный переход парагвайского хавбека Хесуса Медины в стан красно-белых из ЦСКА.

«Удивил ли прямой трансфер Медины в «Спартак» из ЦСКА? Это было неожиданно. Но, наверное, прошли те времена, когда такое было немыслимо. При мне в «Спартаке» уже играли Широков и ЕрЕменко, которые также выступали в другое время за армейцев. Думаю, случай Медины даже менее принципиальный», — приводит слова Промеса официальный сайт «Спартака».

В нынешнем сезоне чемпионата России Медина провел семь матчей за «Спартак», в которых смог забить один гол.

Действующий контракт хавбека с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2025 года.

источник: ФК «Спартак»
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