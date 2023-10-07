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Владелец «Манчестер Сити» может лишиться английского клуба из-за связей с Россией

52-летний Мансур купил «горожан» в августе 2008 года.
Владелец «Манчестер Сити» может лишиться английского клуба из-за связей с Россией
07 октября 2023 09:04
автор: Виталий Овсянников
автор фото: Getty Images

Сегодня, 7 октября, издание Goal.com сообщило о том, что владелец «Манчестер Сити» шейх Мансур оказался под следствием, которое было организовано британским министром иностранных дел Джеймсом Клеверли.

Отмечается, что шейх может лишиться английского клуба из-за подозрений в связях с Россией.

Британские правоохранители считают, что Мансур оказывал помощь российским магнатам при переводе денежных средств из Англии в ОАЭ. Отмечается, что он занимался этим уже после февраля 2022 года.

Если обвинения будут доказаны, то вице-президент ОАЭ может быть лишен «Манчестер Сити».

источник: Goal.com
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