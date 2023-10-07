Валенсийская газета изобразила Винисиуса с носом Пиноккио, возмутив руководство «Реала»

Сегодня, 7 октября, издание AS сообщило о том, что валенсийская газета Superdeporte опубликовало на своей обложке форварда мадридского «Реала» Винисиуса Джуниора с носом Пиноккио.

Это случилось после того, как 5 октября игрок дал показания в качестве свидетеля в валенсийском суде по делу о расистских высказываниях на стадионе «Месталья» 21 мая. Бразильский футболист заявил, что крики расистского характера были широко распространены среди зрителей на всем стадионе, а не исходили только от двух или трёх фанатов.

В ответ на это «Реал Мадрид» оценил обложку спортивной газеты Superdeporte, как «достойную сожаления». Клуб выразил свое недовольство и назвал обвинения в адрес свидетеля несправедливыми, так как не были предоставлены убедительные доказательства. Официальное заявление клуба содержит слова: «Это возмутительно. Газета перешла границу приличия и касается уже криминала».

Напомним, что 26 мая суд Валенсии начал расследование инцидента с расистскими оскорблениями, которые, по словам Винисиуса, были направлены против него во время одного из футбольных матчей. Позже был установлен и задержан болельщик, обвиняемый в оскорблениях на расовой почве в адрес бразильского игрока.