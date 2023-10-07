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Владислав Радимов: после ухода Кузяева у «Зенита» пропал «мотор»

Хавбек перебрался во Францию.
07 октября 2023 12:14
автор: Денис Владимиров

Российский тренер Владислав Радимов оценил последствия ухода из санкт-петербургского «Зенита» полузащитника Далера Кузяева.

«После ухода Кузяева у команды пропал «мотор» — он успевал и у своей штрафной, и у чужой, везде создавал численное преимущество, за счёт чего развязывались руки у других игроков. А сейчас такого футболиста нет», — цитирует Радимова «РБ Спорт».

Кузяев перешёл во французский «Гавр» летом 2023 года на правах свободного агента, поскольку его контракт с «Зенитом» истёк в конце июня. Он выступал за сине-бело-голубых с 2017 года. В составе «Зенита» Кузяев пять раз становился чемпионом России.

За «Гавр» 30-летний хавбек провёл семь матчей и отметился двумя голами.

источник: «РБ-Спорт»
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