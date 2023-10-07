ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь»

Мероприятие посвящено месяцу осведомлённости о раке молочной железы.
07 октября 2023 16:33
автор: Глеб Шевяков

Московское «Динамо» присоединяется к акции «Розовый октябрь», посвящённой Международному месяцу осведомлённости о раке молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Клуб отмечает, что эта болезнь крайне распространена в мире среди женщин, а успешность лечения от этого недуга зависит от того, насколько быстро диагностируется болезнь.

По этой причине «Динамо» вводит в продажу лимитированную коллекцию розовых свитеров. Сообщается, что половина прибыли с продажи этой одежды будет отправлена в благотворительный фонд «Дальше», который профильно занимается проблемами рака молочной железы.

источник: ФК «Динамо» (Москва)
«Тоттенхэм» победил «Лутон Таун» и возглавил турнирную таблицу АПЛ
«Шпоры» забили один гол, что позволило команде обыграть соперника.
07.10.2023 16:40
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Экс-игрок сборной СССР и тренер «Маккаби» - о теракте в Израиле: за 30 лет не было ничего подобного
Александр Уваров отметил, что в стране скорее всего введут военное положение. 
07.10.2023 16:34
Футбол
автор: Никита Плохих
«Зенит» обыграл «Сочи» и поднялся в топ-3 РПЛ
«Зенит» обыграл «Сочи» и поднялся в топ-3 РПЛ
Встреча проходила на стадионе «Фишт».
07.10.2023 16:21
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Виктор Гончаренко – о матче с «Локомотивом»: по моментам мы заслуживали сегодня победы
Сегодня, 7 октября, «Урал» сыграл с железнодорожниками вничью.
07.10.2023 16:13
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дзюба поддержал молодого нападающего «Урала» Ишкова после двух незабитых пенальти (видео)
Игрок пребывал в разочаровании.
07.10.2023 15:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Балтика» — «Оренбург»: команды объявили стартовые составы на матч 11-го тура РПЛ
Встреча начнется в 16:30 (мск).
07.10.2023 15:42
Футбол
автор: Виталий Овсянников
Денис Глушаков: видно, что «Спартак» психологически подавлен
В последних двух матчах красно-белые уступили с общим счётом 0:7.
07.10.2023 15:37
Футбол
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.