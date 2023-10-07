«Динамо» присоединилось к акции «Розовый октябрь»

Московское «Динамо» присоединяется к акции «Розовый октябрь», посвящённой Международному месяцу осведомлённости о раке молочной железы. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Клуб отмечает, что эта болезнь крайне распространена в мире среди женщин, а успешность лечения от этого недуга зависит от того, насколько быстро диагностируется болезнь.

По этой причине «Динамо» вводит в продажу лимитированную коллекцию розовых свитеров. Сообщается, что половина прибыли с продажи этой одежды будет отправлена в благотворительный фонд «Дальше», который профильно занимается проблемами рака молочной железы.