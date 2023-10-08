«Интер Майами» с Месси проиграл «Цинциннати» и потерял шансы на выход в плей-офф МЛС

«Интер Майами» проиграл «Цинциннати» в домашнем матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (МЛС).

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 78-й минуте забил нападающий Альваро Барреаль.

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси появился на поле на 55-й минуте и не отметился результативными действиями. До этого 36-летний футболист пропустил четыре матча своей команды из-за травмы.

«Интер Майами» потерял шансы на выход в плей-офф. Клуб, совладельцем которого является бывший полузащитник сборной Англии Дэвид Бэкхем, занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 33 очка.