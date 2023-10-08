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УЕФА перенёс матч отбора Евро‑2024 Израиль — Швейцария, а также игры молодёжной сборной

Всему виной военные действия.
08 октября 2023 22:12
автор: Тимур Пацюк

УЕФА перенёс запланированный в Израиле матч отборочного турнира Евро‑2024 между израильской национальной командой и сборной Швейцарии.

Встреча группы I должна была состояться 12 октября. Также в запланированные даты не состоятся матчи квалификации Евро-2025 Израиль – Германия и Израиль ‑ Эстония для футболистов не старше 21 года.

«Новые даты будут утверждены в установленном порядке», — сообщили в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций.

Напомним, накануне между Израилем и Палестиной начался вооруженный конфликт.

источник: UEFA (УЕФА)
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